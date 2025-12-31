Пушилин сообщил о планах улучшить ситуацию с водоснабжением ДНР в 2026 году

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в 2026 году власти намерены принять исчерпывающие меры для улучшения ситуации с водоснабжением в регионе.
В эфире телеканала «Россия 24» Пушилин ответил на вопрос о планах на 2026 год и заявил, что в республике ведется работа по снижению водопотерь.
«Мы планируем еще ряд мероприятий, чтобы улучшить до того, как будет отстроен Северский Донец после освобождения Славянска, чтобы улучшить ситуацию с водой. Этот вопросом мы будем заниматься», — отметил глава ДНР.
После отключения властями Киева в 2022 году водоснабжения по каналу Северский Донец — Донбасс в республике сложился острый дефицит водных ресурсов. В ряде населенных пунктов вода подавалась раз в три дня на несколько часов.
После запуска нового канала Дон — Северский Донец дефицит воды сократился, однако проблема полностью не решена. Денис Пушилин ранее неоднократно заявлял, что окончательное решение вопроса водоснабжения возможно только после освобождения Славянска и возобновления работы канала.