Озеленение выполнено. Сколько деревьев и кустарников высажено в Год благоустройства?

«Сейчас ведется анализ выполнения плана за 11 месяцев, итоги подведут в январе. По данным за девять месяцев 2025 года, высажено свыше 304 тыс. деревьев. Лидерами стали Брестская и Минская области (в Брестской — свыше 64 тыс., в Минской — более 52 тыс.). Посажено свыше 377 тыс. кустарников. Лидерами являются город Минск и Могилевская область, — привела данные начальник управления. — Высажено свыше 32 млн цветов (по состоянию на октябрь). Это мероприятие завершено в полном объеме, как и посадка деревьев с кустарниками. Лидеры — Минск и Могилевская область. Кроме этого, обустроено свыше 440 га газонов».