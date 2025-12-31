Озеленение выполнено. Сколько деревьев и кустарников высажено в Год благоустройства?

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, сколько деревьев и кустарников высажено в Год благоустройства.
Республиканский план Года благоустройства включает более 80 мероприятий. «Они сформированы на основе анализа, который ранее выполнялся в рамках наведения порядка на земле. Это не новая работа — продолжение той, что осуществлялась до этого и будет продолжаться дальше», — отметила Татьяна Железнова.
«Сначала были мемы, но теперь люди понимают». Какие вопросы решало МЖКХ в Год благоустройства в малых населенных пунктах Какие растения являются самыми инвазивными в Беларуси, рассказали в Минприроды.
Минприроды в рамках Года благоустройства отвечает за реализацию девяти мероприятий республиканского плана. В частности, это озеленение населенных пунктов и территорий, санитарная очистка поверхностных водных объектов, ликвидационный тампонаж неиспользуемых буровых скважин, регулирование распространения инвазивных видов растений, рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров.
«Сейчас ведется анализ выполнения плана за 11 месяцев, итоги подведут в январе. По данным за девять месяцев 2025 года, высажено свыше 304 тыс. деревьев. Лидерами стали Брестская и Минская области (в Брестской — свыше 64 тыс., в Минской — более 52 тыс.). Посажено свыше 377 тыс. кустарников. Лидерами являются город Минск и Могилевская область, — привела данные начальник управления. — Высажено свыше 32 млн цветов (по состоянию на октябрь). Это мероприятие завершено в полном объеме, как и посадка деревьев с кустарниками. Лидеры — Минск и Могилевская область. Кроме этого, обустроено свыше 440 га газонов».
По итогу реализации всех девяти мероприятий озеленение выполнено в полном объеме, подчеркнула Татьяна Железнова.
Мониторинг данных по озеленению осуществляется регулярно, обратила она внимание. «После отчетов о посадках территориальные органы выезжают на места, проверяют акты и подтверждающие документы. Проверить все 304 тыс. деревьев невозможно, но, по имеющейся информации, посадки достоверны. Посадки проводятся в том числе как компенсационные — при строительстве объектов застройщик обязан высаживать зеленые насаждения», — сказала она.
Что касается санитарной очистки поверхностных вод, то, по данным на октябрь, очищено 49 водотоков и 76 водоемов. На местах отдыха на водных объектах обустроено свыше 115 автомобильных и 88 велосипедных парковок. Это обеспечивает централизованный доступ граждан без нарушения законодательства, отметила она. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.