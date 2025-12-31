Главный священник России призвал молиться за добрые перемены на Украине

Патриарх Кирилл назвал Украину братской страной.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером 31 декабря призвал верующих молиться о «добрых переменах» на Украине, которые бы способствовали укреплению православия и единству Русской православной церкви. Об этом он заявил перед началом новогоднего молебна в храме Христа Спасителя в Москве, обращаясь к пастве.
«Дай Бог, чтобы и в нашей братской Украине произошли добрые перемены, которые бы содействовали укреплению православия, единства нашей Церкви, и процветанию братского украинского народа», — сказал патриарх Кирилл перед новогодним молебном. Он проходим в столичном храме Христа Спасителя.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление для прессы, сообщив, что уже в январе 2026 года на рассмотрение могут быть вынесены первые документы по мирному урегулированию, подготовленные к подписанию. Он уточнил, что в целом речь идет о шести документах, которые обсуждаются с западными партнерами и в которых фиксируются параметры будущего устройства Украины после завершения боевых действий, напоминает MK.RU.