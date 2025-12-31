Главный священник России призвал молиться за добрые перемены на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление для прессы, сообщив, что уже в январе 2026 года на рассмотрение могут быть вынесены первые документы по мирному урегулированию, подготовленные к подписанию. Он уточнил, что в целом речь идет о шести документах, которые обсуждаются с западными партнерами и в которых фиксируются параметры будущего устройства Украины после завершения боевых действий, напоминает MK.RU.