Челябинцев зовут работать охранниками порта за 210 тысяч рублей

Ранее в Челябинской области самые высокие зарплаты предлагали сварщикам, токарям и монтажникам — в среднем 194, 164 и 160 тысяч рублей соответственно. Высокий уровень оплаты труда в этих сферах объяснялся спросом со стороны промышленных и строительных предприятий региона, а также развитием инженерных работ.