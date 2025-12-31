Челябинцев зовут работать охранниками порта за 210 тысяч рублей

Челябинцам предлагают вакансии охранников в южном регионе.
Жителей Челябинской области приглашают работать охранниками в порту на Черном море и обещают платить 210 тысяч рублей за вахту. Об этом говорится в объявлении.
«Требуются охранники в черноморский порт. Зарплата от 210 тысяч рублей на руки», — говорится в описании вакансии на популярном сайте по поиску работы.
Ранее в Челябинской области самые высокие зарплаты предлагали сварщикам, токарям и монтажникам — в среднем 194, 164 и 160 тысяч рублей соответственно. Высокий уровень оплаты труда в этих сферах объяснялся спросом со стороны промышленных и строительных предприятий региона, а также развитием инженерных работ.