Новый год Молдова встречает без снега, но с диким морозом в −10 градусов: Сильнейший снегопад ожидается только под Рождество

Днём 1 января погода останется морозной. В большинстве регионов столбики термометров покажут от −4 до −6 градусов, на севере — местами до −7. Небо будет преимущественно ясным или с переменной облачностью, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный, что усилит ощущение холода, особенно в утренние и вечерние часы.