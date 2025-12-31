Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый год Молдова встречает без снега, но с диким морозом в −10 градусов: Сильнейший снегопад ожидается только под Рождество

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

По данным синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января осадков практически не ожидается, однако температура воздуха опустится до −8…-10 градусов, особенно в северных и центральных районах страны.

Днём 1 января погода останется морозной. В большинстве регионов столбики термометров покажут от −4 до −6 градусов, на севере — местами до −7. Небо будет преимущественно ясным или с переменной облачностью, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный, что усилит ощущение холода, особенно в утренние и вечерние часы.

Синоптики отмечают, что отсутствие снега в новогоднюю ночь связано с влиянием холодного, но сухого антициклона. Зимняя сказка с сугробами и метелями в начале января пока откладывается.

По предварительным прогнозам, ситуация изменится ближе к православному Рождеству. Именно в этот период ожидается резкое ухудшение погодных условий: активные циклоны принесут обильные снегопады, усиление ветра и сложную обстановку на дорогах.

Погода в Молдове.