На Северо-Кавказской железной дороге задерживаются 55 поездов из-за снегопада

Ранее KP.RU сообщал, что в нескольких регионах России десятки авиарейсов задержаны из-за непогоды. Пассажиры сталкиваются с невозможностью вылететь из Санкт-Петербурга, Калининграда и Сочи. При этом у некоторых авиакомпаний задержки превышают сутки.