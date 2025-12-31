На Северо-Кавказской железной дороге задерживаются 55 поездов из-за снегопада

На Северо-Кавказской железной дороге сейчас задерживаются 55 поездов. Об этом сообщила пресс-служба ФПК в официальном телеграм-канале.
Причиной задержек стали аномальные снегопады в Краснодарском крае, из-за которых произошли сбои в графике движения. ФПК рекомендует пассажирам учитывать изменения в расписании и следить за обновлениями перед поездкой.
В компании уточнили, что железнодорожники продолжают прилагать все усилия для сокращения задержек пассажирских поездов и восстановления расписания движения. Возврат и переоформление билетов производится без взимания дополнительных сборов.
Ранее KP.RU сообщал, что в нескольких регионах России десятки авиарейсов задержаны из-за непогоды. Пассажиры сталкиваются с невозможностью вылететь из Санкт-Петербурга, Калининграда и Сочи. При этом у некоторых авиакомпаний задержки превышают сутки.