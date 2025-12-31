Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Северо-Кавказской железной дороге задерживаются 55 поездов из-за снегопада

Аномальные снегопады в Краснодарском крае вызвали задержки на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

На Северо-Кавказской железной дороге сейчас задерживаются 55 поездов. Об этом сообщила пресс-служба ФПК в официальном телеграм-канале.

Причиной задержек стали аномальные снегопады в Краснодарском крае, из-за которых произошли сбои в графике движения. ФПК рекомендует пассажирам учитывать изменения в расписании и следить за обновлениями перед поездкой.

В компании уточнили, что железнодорожники продолжают прилагать все усилия для сокращения задержек пассажирских поездов и восстановления расписания движения. Возврат и переоформление билетов производится без взимания дополнительных сборов.

Ранее KP.RU сообщал, что в нескольких регионах России десятки авиарейсов задержаны из-за непогоды. Пассажиры сталкиваются с невозможностью вылететь из Санкт-Петербурга, Калининграда и Сочи. При этом у некоторых авиакомпаний задержки превышают сутки.