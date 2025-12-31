В Ленобласти нашли потерявшихся в лесу мужчин

По данным отряда, в поисковой операции были задействованы 16 групп, в том числе семь подразделений «Лиза Алерт» и столько же групп ПСО «Экстремум», а также два вертолета и беспилотники с тепловизорами. Заявка о пропаже поступила в полдень 30 декабря, а обнаружить людей удалось около 18:00 31 декабря.