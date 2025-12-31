Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти нашли потерявшихся в лесу мужчин

Отец и сын, пропавшие в Ломоносовском районе Ленинградской области, были найдены живыми после ночи, проведенной в лесу.

Источник: Аргументы и факты

Отец и сын, пропавшие в Ломоносовском районе Ленинградской области, были найдены живыми после ночи, проведенной в лесу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

По данным отряда, в поисковой операции были задействованы 16 групп, в том числе семь подразделений «Лиза Алерт» и столько же групп ПСО «Экстремум», а также два вертолета и беспилотники с тепловизорами. Заявка о пропаже поступила в полдень 30 декабря, а обнаружить людей удалось около 18:00 31 декабря.

В поисковом отряде сообщили, что пропавшим пришлось провести ночь в лесу в условиях морозной погоды. Они ушли на прогулку с двумя собаками породы ротвейлер, заблудились и ночевали в лесу. По словам представителей «Лиза Алерт», мужчины спали, обложившись собаками, что, предположительно, помогло им пережить холод.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина и его 16-летний сын не вернулись из леса 30 декабря. Спасатели объявляли сбор волонтеров для продолжения поисков в новогоднюю ночь.