Эйсмонт: Лукашенко в новогоднем обращении объявит тематику 2026 года

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу будет и классическим, и нестандартным. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что ее больше всего удивило в 2025 году «Всем нам нужно приготовиться». Эйсмонт о графике Президента в 2026 году.
«Финальная версия новогоднего обращения Президента у нас, естественно, уже есть. Оно будет и классическим — по своей основной форме, и, если брать в более широком формате, все-таки нестандартным, — сказала пресс-секретарь. — Во-первых, наш слоган, с которым мы живем, наверное, последние полгода каждый день: “Время конкретных дел!”. Президент показывает своим примером. И мы захотели напомнить, что в этом году у Президента было время конкретных дел — президентский 2025 год, каким он был. Мы нашли формат, чтобы немножко напомнить об этом зрителю».
По словам Натальи Эйсмонт, интрига также есть в том, какие особенные слова и кому Президент адресовал в финале этого года. «Это момент, на который обратят внимание. Президент дал понять и сказал то, что он хотел сказать», — отметила она.
Послание традиционно будет лаконичным и в нем будет новость: Президент объявит тематику предстоящего года. «Было много вариантов. И в этом году некоторые из них были отложены, некоторые отвергнуты. Тематика предстоящего года, я абсолютно уверена, попадет во всех, зайдет всем и зацепит. Это точно, — уверена Наталья Эйсмонт. — Это будет совершенно особенный год. Это была личная идея и предложение Президента».-0-