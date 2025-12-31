Эйсмонт: Лукашенко в новогоднем обращении объявит тематику 2026 года

«Финальная версия новогоднего обращения Президента у нас, естественно, уже есть. Оно будет и классическим — по своей основной форме, и, если брать в более широком формате, все-таки нестандартным, — сказала пресс-секретарь. — Во-первых, наш слоган, с которым мы живем, наверное, последние полгода каждый день: “Время конкретных дел!”. Президент показывает своим примером. И мы захотели напомнить, что в этом году у Президента было время конкретных дел — президентский 2025 год, каким он был. Мы нашли формат, чтобы немножко напомнить об этом зрителю».