Экс-футболист «Зенита» Кришито мечтает работать в «Зените»

Доменико Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За это время он провел 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербургского клуба итальянский защитник дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и Суперкубок России.