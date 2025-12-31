Ричмонд
Экс-футболист «Зенита» Кришито мечтает работать в «Зените»

Представитель бывшего защитника петербургского «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико сообщил, что его клиент мечтает вернуться в команду в качестве тренера.

Источник: Аргументы и факты

По словам Д Амико, Кришито прогрессирует в тренерской деятельности, и в системе «Дженоа», где он работает, его деятельностью довольны.

По словам Д Амико, Кришито прогрессирует в тренерской деятельности, и в системе «Дженоа», где он работает, его деятельностью довольны.

«Как он рассказывал, ему было бы интересно поработать в России», — сказал представитель футболиста.

Доменико Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За это время он провел 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербургского клуба итальянский защитник дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и Суперкубок России.

В составе национальной сборной Италии Кришито провел 26 матчей.

Ранее заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский объявил о своем намерении принять российское гражданство.