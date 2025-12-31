Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что ее больше всего удивило в 2025 году

«Президент рассказал о том, что ему предложили на выбор несколько предприятий и он выбрал именно это. Это предприятие будущего, он несколько раз об этом сказал. А я хочу рассказать эту историю чуть-чуть раньше, потому что до этого Президенту в график на утро 31 декабря, на финальное мероприятие года, было предложено другое мероприятие, совершенно иного характера, социального. Так принято, мы все понимаем почему. Это очень красиво, это очень важно, очень нужно. Действительно, хорошие, но достаточно традиционные мероприятия. И Президент, рассматривая этот график еще несколько недель назад, на самом листе своей рукой написал “Производство”. И когда мы увидели это слово, абсолютно всем стало понятно, каким будет предстоящий год: 31 декабря Президент едет на производство. Для всех это было абсолютно логично и естественно», — сказала Наталья Эйсмонт.