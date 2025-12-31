«Всем нам нужно приготовиться». Эйсмонт о графике Президента в 2026 году

«У них был между собой разговор, в финале которого Президент сказал: “Вот я и премьеру накануне говорил, и тебе хочу сказать, руководителю такого коллектива, важнейшего для нас предприятия. Мы всех настраиваем бежать, торопиться. Если не будем бежать, то догонят, обгонят, затопчут и так далее”. Но первым же должен бежать руководитель. Впереди всех должен идти руководитель, и люди должны это видеть. И вот очень спокойно и очень по-доброму сказал Президент: “Своим примером”. Я абсолютно уверена, что Президент настроен бежать, что темп будет таким же. И мы через год с вами встретимся и новые цифры озвучим (о количестве проведенных главой государства мероприятий и поездок. — Прим. БЕЛТА), и они будут еще поэффектнее нынешних», — заявила Наталья Эйсмонт.