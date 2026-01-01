Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники

По его словам, к концу года Сатурн повернулся к Земле ребром своих колец, а поскольку кольца у него очень-очень тонкие, то при наблюдении за планетой через маленькие телескопы они у нее практически пропадают. Так что газовый гигант некоторое время будет выглядеть очень необычно без своего опоясывающего убранства вокруг экватора.