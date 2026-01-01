Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники

«У нас три самых интересных объекта в эти дни: Сатурн и Юпитер при хороших условиях видимости, ну и Луна будет радовать», — сказал Назаров.
По его словам, к концу года Сатурн повернулся к Земле ребром своих колец, а поскольку кольца у него очень-очень тонкие, то при наблюдении за планетой через маленькие телескопы они у нее практически пропадают. Так что газовый гигант некоторое время будет выглядеть очень необычно без своего опоясывающего убранства вокруг экватора.
«И это событие у него уникальное. В следующий раз такое будет только через 13 лет, то есть действительно редкость», — заметил Назаров.
Разглядывать Сатурн можно будет ежедневно до конца февраля — начала марта.
А вот за Юпитером в Крыму хоть и можно понаблюдать гораздо дольше — до июня — июля — но именно в эту пору года разглядеть его получится лучше всего, сказал сотрудник Крымской астрофизической обсерватории.
«Юпитер сейчас находится на минимальном расстоянии от Земли, соответственно, имеет самый большой размер, и его удобно наблюдать. В следующий раз такое будет только через год», — отметил Назаров.
Плюс к этому, по словам Назарова, поднимается Юпитер на максимальную высоту в эти дни уже к полуночи, так что ценителям не придется просыпаться до 5 утра, чтобы на него посмотреть — достаточно погулять за новогодним столом чуть дольше обычного.
А вот первый в новом году звездопад, который происходит с конца декабря до середины января, в этом году помешает смотреть Луна, но можно понаблюдать за ней.
Специалист напомнил, что для наблюдения за всеми объектами в небе, кроме метеорных потоков, действует два главных общих правила: чем больше телескоп и чем дальше от города и его «лишних» огней, тем больше деталей можно разглядеть.
Ранее Назаров рассказывал, что в Крыму каждый раз в начале года можно наблюдать самый большой диск Солнца, разница с летним диском составляет примерно 10% из-за того, что в этот период Земля находится ближе всего от единственной звезды нашей Солнечной системы.