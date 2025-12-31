Эйсмонт: интерес белорусов к мерчу Первого не спадает

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес белорусов к мерчу Первого не спадает. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я очень благодарна всем белорусам, всем нашим людям, за то, что интерес к мерчу Первого не спадает», — сказала пресс-секретарь.
Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что ее больше всего удивило в 2025 году «Всем нам нужно приготовиться». Эйсмонт о графике Президента в 2026 году.
Наталья Эйсмонт отметила, что по-прежнему колоссальной популярностью и спросом пользуются майки с такими уже легендарными фразами Александра Лукашенко, как «Раздевайся и работай» или «Любимую не отдают».
В этом году в ассортимент добавили и новогоднюю игрушку — елочное украшение в виде белого шпица, который, конечно же, ассоциируется с президентским питомцем Умкой.
Первая партия игрушки была раскуплена буквально в течение суток. На днях выпустили дополнительную, но и она, как рассказала Наталья Эйсмонт, уже раскуплена. Равно как и президентский календарь.
«Нам очень приятно, что люди таким образом — совершенно простым, душевным, человеческим — соприкасаются с большой политикой. И нам очень приятно, что люди хотят, чтобы эти вещи были у них дома. Это о многом говорит», — сказала пресс-секретарь. -0-