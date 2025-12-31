Эйсмонт: интерес белорусов к мерчу Первого не спадает

«Нам очень приятно, что люди таким образом — совершенно простым, душевным, человеческим — соприкасаются с большой политикой. И нам очень приятно, что люди хотят, чтобы эти вещи были у них дома. Это о многом говорит», — сказала пресс-секретарь. -0-