Испанцы назвали свой любимый российский футбольный клуб

«Спартак» назвали самым популярным российским футбольным клубом в Испании. Об этом заявил испанский журналист Оскар Бадальо, сообщает «РБ Спорт».
По мнению эксперта, популярность красно-белых связана с выступлениями за клуб знаменитого полузащитника, ныне тренера сборной РФ Валерия Карпина.
Вторым по узнаваемости Бадальо считает «Зенит», который запомнился яркими матчами в Лиге чемпионов.
Напомним, «Спартак» завершил год на шестой строчке в таблице РПЛ с 29 очками после 18 туров. Лидером чемпионата стал «Краснодар».