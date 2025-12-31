Ричмонд
Под Ростовом Госавтоинспекция организовала рейд с Дедом Морозом и Снегурочкой

В Ростовской области полицейский в костюме Деда Мороза останавливал водителей, чтобы вручить подарок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 31 декабря состоялся необычный рейд, организованный дорожной полицией. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Праздничная акция прошла в поселке Матвеев-Курган. Во время нее инспектор ДПС лейтенант полиции Дмитрий Васильев в образе Деда Мороза останавливал автомобилистов, чтобы вручить подарки, поздравить с Новым годом и пожелать безопасной дороги.

Полицейскому в костюме зимнего волшебника помогали Снегурочка и юидовцы. Они дарили презенты не только водителям, но и их пассажирам. Особенно порадовались акции дети.

