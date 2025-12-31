Заблудившиеся в лесу отец и сын едва не замёрзли насмерть, их спасли ротвейлеры

Семья ушла на прогулку с двумя ротвейлерами. Там они потеряли ориентацию на местности. Им пришлось заночевать в лесу, пережидая мороз. Мужчина с ребёнком спали в обнимку с собаками. По мнению поисковиков, вероятнее всего это и помогло им выжить в суровых погодных условиях.
Как рассказала собеседница агентства, для их поиска было мобилизовано 16 групп, в числе которых 7 отрядов «ЛизаАлерт» и столько же групп ПСО «Экстремум», а также два вертолёта и дроны с тепловизорами. Заявка на розыск поступила в полдень 30 декабря, а обнаружены пропавшие были около шести часов вечера следующего дня.
Ранее стало известно, что пропавшую группу туристов у горы Ослянка нашли живой. Сообщалось, что 13 декабря, группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы ушла в поход, при этом маршрут не был зарегистрирован в МЧС. Двое туристов самостоятельно вернулись на базу, их жизни ничего не угрожало. Поиски остальных велись несколько дней. Вскоре спасателям удалось установить, где находятся пропавшие в горах Прикамья туристы.
