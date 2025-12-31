Заблудившиеся в лесу отец и сын едва не замёрзли насмерть, их спасли ротвейлеры

Ранее стало известно, что пропавшую группу туристов у горы Ослянка нашли живой. Сообщалось, что 13 декабря, группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы ушла в поход, при этом маршрут не был зарегистрирован в МЧС. Двое туристов самостоятельно вернулись на базу, их жизни ничего не угрожало. Поиски остальных велись несколько дней. Вскоре спасателям удалось установить, где находятся пропавшие в горах Прикамья туристы.