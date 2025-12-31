В России усилят контроль за перемещениями мигрантов

Отслеживать иностранных граждан будут с помощью биометрии и при покупке авиабилетов.
Новая государственная информационная система контроля перемещений иностранных граждан по территории России будет создана до конца 2027 года. Об этом говорится в правительственном плане в сфере миграционной политики.
«Создание информационной системы контроля перемещений иностранных граждан. Срок — 10 декабря 2027 года», — указано в документе, вырезку публикует ТАСС. Работа будет вестись полицией, ФСБ, Минтрансом и Минцифры при участии регионов РФ.
Согласно плану, к этому же сроку МВД России должно получить технический доступ к данным международных авиаперевозчиков. Речь идет о раннем выявлении нежелательных к въезду лиц еще на стадии покупки билетов и регистрации на рейсы.
Отдельный блок правительственного плана посвящен развитию биометрических технологий. До декабря 2026 года предусмотрено «создание информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан». Эта система должна обеспечить автоматическую сверку личности иностранца по биометрическим параметрам при пересечении границы, оформлении статуса пребывания, трудоустройстве и в иных юридически значимых ситуациях.