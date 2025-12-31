Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака

Во время новогодних праздников специалисты советуют соблюдать умеренность, так как жирная, сладкая и соленая пища нагружает пищеварение. Кроме того, рекомендуется пить много воды, так как употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Врачи также советуют добавлять овощи к приемам пищи, ограничить объем употребления сладкого, сохранять физическую активность во время каникул и использовать пробиотики для поддержания пищеварения.