Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака

Sun: вздутие живота может быть признаком серьезных болезней, в том числе рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вздутие живота, часто встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях, пишет The Sun.

«У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей», — заявил доктор Дональд Грант, врач общей практики и старший клинический консультант в The Independent Pharmacy.

Как отметил специалист, это состояние может также сигнализировать о болезни Крона или дивертикулите. При этом вздутие живота должно вызывать беспокойство только тогда, когда сохраняется в течение двух-трех недель.

Во время новогодних праздников специалисты советуют соблюдать умеренность, так как жирная, сладкая и соленая пища нагружает пищеварение. Кроме того, рекомендуется пить много воды, так как употребление алкоголя приводит к обезвоживанию. Врачи также советуют добавлять овощи к приемам пищи, ограничить объем употребления сладкого, сохранять физическую активность во время каникул и использовать пробиотики для поддержания пищеварения.