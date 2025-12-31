Губернатор ЯНАО поздравил жителей региона с Новым годом

«Наш Ямал — место, где умеют по-настоящему ценить тепло домашнего очага, крепкую дружбу и возможность быть рядом с близкими. Здесь не гонятся за показным, а желания — самые искренние. Пусть в наступающем году в каждом доме будет такое тихое, настоящее чудо. С Новым годом, дорогие ямальцы!» — написал глава региона в своем telegram-канале.