Губернатор ЯНАО поздравил жителей региона с Новым годом

Губернатор Ямала отметил, что Ямал — место, где ценят семью.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился к жителям с новогодним поздравлением. В своем обращении глава региона поделился теплыми словами и пожеланиями в преддверии праздника.
«Наш Ямал — место, где умеют по-настоящему ценить тепло домашнего очага, крепкую дружбу и возможность быть рядом с близкими. Здесь не гонятся за показным, а желания — самые искренние. Пусть в наступающем году в каждом доме будет такое тихое, настоящее чудо. С Новым годом, дорогие ямальцы!» — написал глава региона в своем telegram-канале.
Ранее Артюхов обратился к жителям региона с обращением, в котором подвел итоги 2025 года. Он отметил 95‑летие округа, юбилеи городов, вход Ямала в тройку лидеров России по рождаемости, а также поблагодарил ямальцев за труд, ветеранов и участников СВО.