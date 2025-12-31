Ричмонд
В мэрии Кургана рассказали, где принимают пустые бутылки после праздника

В Кургане нет пока предприятий, которые принимали бы стеклотару. Поэтому бутылки утилизирует регоператор по обращению с ТКО. Об этом говорится в ответе представителей горадминистрации. Горожане спрашивали, куда можно сдать пустые бутылки после новогодних праздников.

Стеклотару вывезут на мусорный полигон в Кургане.

«Стеклянная тара утилизируется региональным оператором ООО “Чистый город” и вывозится на место захоронения отходов без предварительной сортировки. Пункты по приему бутылок в Кургане отсутствуют», — сообщается на сайте «Обратись».

Ранее курганцы жаловались, что невозможно найти пункт приема стеклотары. Поэтому жители региона выбрасывают стекло просто в мусорный бак.