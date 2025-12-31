В мэрии Кургана рассказали, где принимают пустые бутылки после праздника

В Кургане нет пока предприятий, которые принимали бы стеклотару. Поэтому бутылки утилизирует регоператор по обращению с ТКО. Об этом говорится в ответе представителей горадминистрации. Горожане спрашивали, куда можно сдать пустые бутылки после новогодних праздников.