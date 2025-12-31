Эксперт рассказал о безопасном времени хранения салатов вне холодильника

«Важно сохранять герметичность упаковки блюд, иначе продукт испортится до срока годности. Упаковка — ключевой элемент системы безопасности продукта. Так, в упаковке под высоким давлением создана бескислородная среда, которая не дает развиваться микроорганизмам и продлевает свежесть блюда. При ее вскрытии или повреждении защитный барьер нарушается и внутрь могут попасть любые бактерии, а процесс их размножения ускоряется», — рассказала эксперт.