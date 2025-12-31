Эксперт рассказал о безопасном времени хранения салатов вне холодильника

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Хранение салатов на столе вне холодильника более 30 минут может быть опасным из-за патогенных бактерий, в отдельную группу риска попадают салаты с майонезом, сметаной и йогуртовыми заправками, сообщила РИА Новости директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.
«Даже блюдо, созданное в стерильных условиях, может стать источником опасности из-за неправильного хранения покупателем дома. Для салатов могут оказаться критичными даже 30 минут, так как при несоблюдении температурного режима патогенные бактерии развиваются стремительно, а овощи начинают выделять влагу. Некоторые виды бактерий могут удваивать свою популяцию каждые 20−30 минут», — рассказала Крупская.
По ее словам, в отдельную группу риска попадают салаты с майонезом, сметаной и йогуртовыми заправками.
«Важно сохранять герметичность упаковки блюд, иначе продукт испортится до срока годности. Упаковка — ключевой элемент системы безопасности продукта. Так, в упаковке под высоким давлением создана бескислородная среда, которая не дает развиваться микроорганизмам и продлевает свежесть блюда. При ее вскрытии или повреждении защитный барьер нарушается и внутрь могут попасть любые бактерии, а процесс их размножения ускоряется», — рассказала эксперт.
Она добавила, что необходимо незамедлительно убирать готовую еду в холодильник, всегда проверять срок годности на упаковке, хранить блюда в оригинальной герметичной упаковке, а после вскрытия съедать в течение указанных на упаковке сроков.
«Не рекомендуется выставлять на праздничный стол всю миску с салатом. Вместо нее лучше использовать небольшую салатницу, а основную порцию держать в холодильнике и пополнять по мере необходимости», — уточнила Крупская.