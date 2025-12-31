Турчанка пытается через суд доказать, что она дочь Трампа

Как пишет газета, жительница Анкары обратилась в суд 25 сентября 2025 года. В иске она указала, что согласно ее свидетельству о рождении родителями записаны супруги Саты и Дурсун Озмен, которые на данный момент умерли. В 2017 году, по версии Неджлы, приемная мать рассказала ей, что в день рождения девочки якобы родила мертвого ребенка в одной из больниц Анкары. Там же в то же время находилась женщина по имени София, которая, как утверждается, родила девочку от Дональда Трампа и затем передала младенца семье Озмен.