Турчанка пытается через суд доказать, что она дочь Трампа

Жительница Анкары Неджла Озмен в возрасте 55 лет заявила, что ее биологическим отцом является действующий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Hurriyet. По данным издания, турчанка ранее подала иск в суд по семейным делам в Анкаре с требованием установить отцовство, однако инстанция отказала из ‑за отсутствия доказательств.
«Не хочу создавать ему каких-то проблем. Мне просто хочется выяснить, является ли он на самом деле моим отцом, чтобы он поговорил со мной и, если согласится, сдал ДНК-тест на отцовство», — приводит слова женщины Hurriyet. По ее словам, именно генетическая экспертиза могла бы расставить все точки в этом деле и стать основанием для повторного рассмотрения иска.
Как пишет газета, жительница Анкары обратилась в суд 25 сентября 2025 года. В иске она указала, что согласно ее свидетельству о рождении родителями записаны супруги Саты и Дурсун Озмен, которые на данный момент умерли. В 2017 году, по версии Неджлы, приемная мать рассказала ей, что в день рождения девочки якобы родила мертвого ребенка в одной из больниц Анкары. Там же в то же время находилась женщина по имени София, которая, как утверждается, родила девочку от Дональда Трампа и затем передала младенца семье Озмен.
Трамп состоял в браке трижды, у него пятеро детей, а также восемь внуков, которыми он гордится. В 1977 году он вступил в брак с Иваной Зельничковой — бывшей чехословацкой лыжницей, впоследствии фотомоделью и успешной предпринимательницей. В этом союзе у пары родились трое детей: сын Дональд (1977 года рождения), дочь Иванка (1981 года рождения) и сын Эрик (1984 года рождения). В 1993 году этот брак был расторгнут.
После развода новой супругой Трампа стала актриса и продюсер Марла Мейплз. Их семейные отношения продолжались шесть лет; в этом браке в 1993 году появилась на свет дочь Тиффани Ариана. По словам самого Трампа, его супругам было трудно мириться с тем, сколько времени и внимания он уделяет работе. В 2005 году Трамп женился на Меланье Кнаус, которая младше его на 24 года. В 2006 году у них родился сын Бэррон Уильям.