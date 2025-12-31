«Теневой запрет»: названа причина приостановки поставок оружия США для Украины

Как отмечает издание, прекращение поставок Киеву стало вынужденной мерой для того, чтобы стимулировать европейских союзников к активным действиям. Некоторые офицеры США охарактеризовали это решение как «теневой запрет». Тысячи снарядов находились на складах в Западной Германии около трёх с половиной месяцев.