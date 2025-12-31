Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Теневой запрет»: названа причина приостановки поставок оружия США для Украины

NYT: Пентагон в марте без предупреждения приостановил поставки снарядов Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет в марте 2025 года неожиданно ввел так называемый «теневой запрет» на поставки Украине 155-миллиметровых снарядов из-за их нехватки в американских запасах. Об этом сообщает New York Times.

«Запасы Пентагона были крайне низкими, прекращение [поставок] было единственной возможностью для того, чтобы заставить европейцев активизироваться. Хегсет без предупреждения ввел заморозку», — говорится в материале.

Как отмечает издание, прекращение поставок Киеву стало вынужденной мерой для того, чтобы стимулировать европейских союзников к активным действиям. Некоторые офицеры США охарактеризовали это решение как «теневой запрет». Тысячи снарядов находились на складах в Западной Германии около трёх с половиной месяцев.

Ранее KP.RU сообщал, что позиции Киева продолжают ежедневно ослабевать как внутри страны, так и на линии соприкосновения. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина самостоятельно осложняет свою ситуацию, затягивая переговоры по урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше