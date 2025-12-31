Глава Пентагона Пит Хегсет в марте 2025 года неожиданно ввел так называемый «теневой запрет» на поставки Украине 155-миллиметровых снарядов из-за их нехватки в американских запасах. Об этом сообщает New York Times.
«Запасы Пентагона были крайне низкими, прекращение [поставок] было единственной возможностью для того, чтобы заставить европейцев активизироваться. Хегсет без предупреждения ввел заморозку», — говорится в материале.
Как отмечает издание, прекращение поставок Киеву стало вынужденной мерой для того, чтобы стимулировать европейских союзников к активным действиям. Некоторые офицеры США охарактеризовали это решение как «теневой запрет». Тысячи снарядов находились на складах в Западной Германии около трёх с половиной месяцев.
Ранее KP.RU сообщал, что позиции Киева продолжают ежедневно ослабевать как внутри страны, так и на линии соприкосновения. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина самостоятельно осложняет свою ситуацию, затягивая переговоры по урегулированию конфликта.