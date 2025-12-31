«Гав-мяу-вуф!» Питомцы Life.ru взяли слово и поздравили с Новым годом

Котэ и собакены пожелали вам только то, что сами считают настоящим богатством. Чтобы в новом году было больше вкусных «печенек» и «рыбов», больше сил, лёгкости и энергии — как после утренней прогулки.
Чтобы каждый день находилось место радости, игре и маленьким победам, а дом оставался самым тёплым местом на земле — с уютом, светом и людьми, к которым хочется прижиматься.
Пусть рядом будут ласковые руки и верные сердца, пусть планы сбываются, а настроение держится на уровне «виляющий хвост» и «мурчание на максималках».
Здоровья, множество поводов для веселья, удачи — с запасом, и пусть каждый ваш день будет как подарок.
А ещё — символические «девять жизней»: по одной на каждую удачу, мечту и счастливую случайность.
Пусть в 2026-м у вас будет больше тихих вечеров без тревог, больше поводов улыбаться и меньше «неожиданных сюрпризов» — только приятные.
Пусть любые сложности решаются так же быстро, как исчезает миска с вкусняшками.
Пусть рядом всегда находятся те, кто поддержит — словом, делом и тёплым плечом.
Спасибо вам за этот год — и спасибо нашим пушистым помощникам, без которых он точно был бы менее радостным и весёлым.
