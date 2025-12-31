Ричмонд
«Гав-мяу-вуф!» Питомцы Life.ru взяли слово и поздравили с Новым годом

Life.ru собрал поздравления с наступающим Новым годом от домашних животных сотрудников нашего отдела. Мы весь год работали для вас — ловили поводы, проверяли факты, делали новости быстрее, тексты — понятнее, а материалы — интереснее. А наши пушистые коллеги помогали как могли: охраняли ноутбуки от лишних вкладок, согревали лапками дедлайны и следили, чтобы никто не уходил с рабочего места без перерыва на обнимашки.

Источник: Life.ru

Котэ и собакены пожелали вам только то, что сами считают настоящим богатством. Чтобы в новом году было больше вкусных «печенек» и «рыбов», больше сил, лёгкости и энергии — как после утренней прогулки.

Чтобы каждый день находилось место радости, игре и маленьким победам, а дом оставался самым тёплым местом на земле — с уютом, светом и людьми, к которым хочется прижиматься.

Пусть рядом будут ласковые руки и верные сердца, пусть планы сбываются, а настроение держится на уровне «виляющий хвост» и «мурчание на максималках».

Здоровья, множество поводов для веселья, удачи — с запасом, и пусть каждый ваш день будет как подарок.

А ещё — символические «девять жизней»: по одной на каждую удачу, мечту и счастливую случайность.

Пусть в 2026-м у вас будет больше тихих вечеров без тревог, больше поводов улыбаться и меньше «неожиданных сюрпризов» — только приятные.

Пусть любые сложности решаются так же быстро, как исчезает миска с вкусняшками.

Пусть рядом всегда находятся те, кто поддержит — словом, делом и тёплым плечом.

Спасибо вам за этот год — и спасибо нашим пушистым помощникам, без которых он точно был бы менее радостным и весёлым.

А еще мы собрали Новогодний плейлист 2026. О том, под какие 10 отечественных песен Новый год пройдёт просто шикарно, — в подборке Life.ru. Смотрите обращение Президента РФ и включаете новогодние хиты.

