«Гав-мяу-вуф!» Питомцы Life.ru взяли слово и поздравили с Новым годом

Life.ru собрал поздравления с наступающим Новым годом от домашних животных сотрудников нашего отдела. Мы весь год работали для вас — ловили поводы, проверяли факты, делали новости быстрее, тексты — понятнее, а материалы — интереснее. А наши пушистые коллеги помогали как могли: охраняли ноутбуки от лишних вкладок, согревали лапками дедлайны и следили, чтобы никто не уходил с рабочего места без перерыва на обнимашки.