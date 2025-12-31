Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области восстановили электроснабжение

Балицкий: в Запорожской области восстановили электроснабжение.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области, нарушенное после атаки беспилотниками ВСУ, восстановлено, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Аварийное отключение света произошло в Запорожской области из-за массированной атаки беспилотников ВСУ, было затронуто около 170 тысяч абонентов, сообщил ранее Балицкий.

«Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он поблагодарил энергетиков за слаженную работу, за самоотверженность и профессионализм, отметив, что оперативные службы работают в штатном режиме, идет мониторинг ситуации.

«Надеюсь, что праздник Нового года будет для каждого теплым, мирным и в окружении близких людей. Благодарю тех, кто в эту новогоднюю ночь на боевом посту, на рабочих дежурствах, кто обеспечивает мир и благополучие жителей Запорожской области!» — написал Балицкий.