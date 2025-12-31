Над регионами РФ сбили 53 украинских БПЛА

В праздничный день ПВО отражает атаку со стороны ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны над территорией нескольких регионов РФ было перехвачено 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны.
«ПВО отразила атаку со стороны ВСУ. Сбиты 53 украинских БПЛА с 8:00 до 23:00 по московскому времени: 40 — над территорией Брянской области, пять — над Воронежской, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской области», — рассказало ведомство.
