Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ сбили 53 украинских БПЛА

Средствами противовоздушной обороны над территорией нескольких регионов РФ было перехвачено 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны.

В праздничный день ПВО отражает атаку со стороны ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны над территорией нескольких регионов РФ было перехвачено 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны.

«ПВО отразила атаку со стороны ВСУ. Сбиты 53 украинских БПЛА с 8:00 до 23:00 по московскому времени: 40 — над территорией Брянской области, пять — над Воронежской, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской области», — рассказало ведомство.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше