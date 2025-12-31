Издание из Италии Corriere della Sera назвало встречу президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в американском штате Аляска одним из основных новостных событий уходящего года.
В материале сказано, что это была настоящая победа президента РФ Владимира Путина. В 2025 году российский лидер «заручился крупнейшей дипломатической победой».
Кроме того, в число важнейших событий года, по версии итальянской газеты, вошли выволочка Зеленского в администрации США, «тактика пошлин» Дональда Трампа, мирный план для Газы, а также торговое перемирие американской стороной и Китайской Народной Республикой.
Помимо этого, в число таких событий включены заключение экс-президента Франции Николя Саркози, а также лишение титула принца брата короля Британии Карла III Эндрю.
Напомним, переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске в августе текущего года. Встреча была проведена на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
В материале китайского издания Sohu говорилось, что Путин видит Трампа насквозь, поэтому выигрывает в геополитической игре.