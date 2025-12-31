Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин: Добрый вечер, друзья! В эти часы мы провожаем 2025 год. Год юбилея Великой Победы, Год защитников Отечества, год созидания и развития, который оставил добрый след в истории нашего города.
Новые станции метро и дороги, новые жилые кварталы и производственные корпуса, поликлиники и больницы, школы и детские сады, парки и спорткомплексы — зримые позитивные перемены Москвы.
И творцы этих перемен — сами москвичи. Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и с готовностью откликающиеся на чужую боль. Я горжусь тем, что вместе с вами мы смогли преодолеть все трудности и сделали еще один шаг вперед.
Спасибо вам, мои дорогие, за огромный труд, душевную щедрость и сильный характер. Спасибо за то, что уходящий год был согрет вашей любовью к нашему прекрасному городу и нашей великой стране. Спасибо и низкий поклон нашим бойцам, которые с оружием в руках защищают независимость нашей страны.
Дорогие москвичи, Новый год — это время надежд и начинаний. Я верю, что впереди нас ждут новые свершения. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Пусть будет больше радости в ваших семьях.
Я желаю вам тепла и уюта в домах, успехов в делах и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет наполнен светом, а в ваших сердцах всегда царит любовь и гармония. Пусть 2026-й станет для Москвы и России годом побед, принесет в наши семьи мир, благополучие и счастье.
С праздником, дорогие москвичи! С Новым, 2026 годом!