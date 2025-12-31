Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Спасибо вам, мои дорогие, за огромный труд, душевную щедрость и сильный характер. Спасибо за то, что уходящий год был согрет вашей любовью к нашему прекрасному городу и нашей великой стране. Спасибо и низкий поклон нашим бойцам, которые с оружием в руках защищают независимость нашей страны.