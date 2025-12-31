Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы пожелал горожанам тепла и уюта в домах, успехов в делах и крепкого здоровья.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Добрый вечер, друзья! В эти часы мы провожаем 2025 год. Год юбилея Великой Победы, Год защитников Отечества, год созидания и развития, который оставил добрый след в истории нашего города.

Новые станции метро и дороги, новые жилые кварталы и производственные корпуса, поликлиники и больницы, школы и детские сады, парки и спорткомплексы — зримые позитивные перемены Москвы.

И творцы этих перемен — сами москвичи. Талантливые и трудолюбивые, способные решать сложнейшие задачи и с готовностью откликающиеся на чужую боль. Я горжусь тем, что вместе с вами мы смогли преодолеть все трудности и сделали еще один шаг вперед.

Спасибо вам, мои дорогие, за огромный труд, душевную щедрость и сильный характер. Спасибо за то, что уходящий год был согрет вашей любовью к нашему прекрасному городу и нашей великой стране. Спасибо и низкий поклон нашим бойцам, которые с оружием в руках защищают независимость нашей страны.

Дорогие москвичи, Новый год — это время надежд и начинаний. Я верю, что впереди нас ждут новые свершения. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты. Пусть будет больше радости в ваших семьях.

Я желаю вам тепла и уюта в домах, успехов в делах и крепкого здоровья. Пусть каждый день будет наполнен светом, а в ваших сердцах всегда царит любовь и гармония. Пусть 2026-й станет для Москвы и России годом побед, принесет в наши семьи мир, благополучие и счастье.

С праздником, дорогие москвичи! С Новым, 2026 годом!

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше