В новогоднюю ночь в Ростовской области был сбит вражеский беспилотник

Накануне в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Сообщения об этом жители получили от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.