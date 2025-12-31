В новогоднюю ночь в Ростовской области был сбит вражеский беспилотник

В ночь с 31 декабря на 1 января над территорией Ростовской области был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщает телеграм-канал минобороны России.
Накануне в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Сообщения об этом жители получили от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Всего с 8 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 — над Брянской областью, 5 — над Воронежской, по 2 — над Белгородской и Орловской, по одному — над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской.
