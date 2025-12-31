Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 53 БПЛА над российскими регионами

Военные за день нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 08:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
40 украинских аппаратов уничтожили в Брянской области, ещё пять ликвидированы в Воронежской области. По два — в Белгородской и Орловской областях, по одному — ещё в ряде регионов РФ.
«С 08.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 40 — над территорией Брянской области, пять — над территорией Воронежской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Орловской области, один — над территорией Волгоградской области, один — над территорией Ростовской области, один — над территорией Тульской области, один — над территорией Ярославской области», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером с 20:00 до 23:00 мск 30 декабря силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Российской Федерации 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Калужской областью уничтожили 14 дронов, над Крымом — пять, над Белгородской областью и Московским регионом — по три. Над Курской и Тульской областями нейтрализовали по одному аппарату.