Новогоднее обращение президента России Владимира Путина из Кремля

Российский лидер Владимир Путин выступил из Кремля с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Речь продолжалась 3 минуты и 20 секунд. В своём обращении, прозвучавшем в преддверии наступления 2026 года, глава государства сделал особый акцент на силе народного единства, взаимной поддержке и роли каждого россиянина в судьбе Отечества.

Источник: Life.ru

Президент отметил, что в эти минуты перед наступлением Нового года все ощущают течение времени, и, каким будет будущее, во многом зависит от самих граждан. Он подчеркнул, что страна рассчитывает на свои силы и на тех, кто рядом.

Путин заявил, что личные надежды и планы каждого неразделимы от судьбы Родины и стремления принести ей пользу. Он напомнил, что именно труд, успехи и достижения каждого россиянина составляют новые главы истории страны, а прочность единства определяет суверенитет и безопасность Отечества.

«Ведь мы вместе — народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы её тысячелетней истории, а прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность отечества, его развитие, его будущее», — подчеркнул президент.

Новый год, по словам российского лидера, является праздником веры в лучшее, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия. Особое внимание в своём обращении глава государства уделил участникам специальной военной операции. Президент заявил, что страна стремится поддержать их словом и делом.

Он выразил уверенность, что миллионы людей по всей России в новогоднюю ночь думают о бойцах, сопереживают им и надеются на них.

«Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом, верим в вас и нашу победу», — заключил Владимир Путин, обращаясь к военнослужащим.

В завершение своего выступления президент пожелал всем здоровья, счастья, взаимопонимания и любви, которая вдохновляет. Он призвал сохранять традиции, веру и память, которые соединяют все поколения.

Путин выразил уверенность, что, оставаясь «одной большой семьёй, сильной и сплочённой», страна продолжит работать, созидать и добиваться поставленных целей «только вперёд, ради наших детей и внуков, ради нашей великой России».