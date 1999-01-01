Что можно и нельзя делать на Илью Муромца 1 января, когда узнают погоду на июнь

По традиции, 1 января в новогоднюю ночь старались сменить несколько нарядов. Это делалось для того, чтобы год оказался насыщенным на хорошие события. А тем, кто связан с торговлей, следует сделать скидку первому клиенту, и торговля весь год будет удачной.