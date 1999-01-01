Что можно и нельзя делать на Илью Муромца 1 января, когда узнают погоду на июнь

Православная церковь 1 января вспоминает святого Илью Печерского. Он стал прототипом того самого былинного Ильи Муромца. Так, в названную дату в народе отмечают день Ильи Муромца. Вместе с тем 1 января по погоде узнают, каким окажется июнь.
Что нельзя делать 1 января.
Запрещено занимать деньги. Предки верили, что весь год окажется в долгах. Кроме того, нельзя выносить мусор. Считается, что подобное может обернуться проблемами. А еще 1 января старались не пришивать пуговицы, чтобы не навлечь проблем.
Что можно делать 1 января.
По традиции, 1 января в новогоднюю ночь старались сменить несколько нарядов. Это делалось для того, чтобы год оказался насыщенным на хорошие события. А тем, кто связан с торговлей, следует сделать скидку первому клиенту, и торговля весь год будет удачной.
Согласно приметам, по погоде в первый день года узнавали, каким будет июнь. В том случае, если сильный мороз и снег 1 января, то ждали большого урожая хлеба.
