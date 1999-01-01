Народный календарь. Почему 4 января нельзя устраивать шумные застолья

Православные 4 января вспоминают святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, которая испокон веков оберегает рожениц, а также поддерживает заключенных во времена невзгод. В народе эту дату назвали Настасьин день.
Отец святой был язычником, а мать — христианкой, скрывавшей свою веру. В образе нищей Анастасия посещала римские тюрьмы, в которых отбывали заключение люди, наказанные за христианскую веру, и помогала им. В одной из тюрем она обнаружила своего учителя Хрисогона. После его смерти Анастасия отправилась в странствие, где рассказывала людям о христианстве. Когда слух об Узорешительнице дошел до римского императора Диоклетиана, он приказал подвергнуть ее мукам. Однако, когда языческий жрец к ней прикоснулся, то моментально ослеп. После этого ее приказали сжечь заживо. Святая умерла, но тело ее не сгорело и никак не изменилось.
В народе в этот день было принято молиться Анастасии. Ее просили избавить близких от страха перед неизвестным будущим. Также к ней обращались беременные для получения защиты. Кроме того, в этот день принято заниматься домашними делами: убираться или стирать. В народе верили, что 4 января нельзя устраивать шумные застолья, так как это может привести к болезням и разорению.
Приметы погоды:
На крыше много сосулек — год будет урожайным.
Облака против ветра плывут — будет снегопад.
Если в реке стало меньше воды, то улов рыбы в этом году будет плохим, а лето окажется засушливым.
Именины отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.