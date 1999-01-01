Народный календарь. Почему 4 января нельзя устраивать шумные застолья

Отец святой был язычником, а мать — христианкой, скрывавшей свою веру. В образе нищей Анастасия посещала римские тюрьмы, в которых отбывали заключение люди, наказанные за христианскую веру, и помогала им. В одной из тюрем она обнаружила своего учителя Хрисогона. После его смерти Анастасия отправилась в странствие, где рассказывала людям о христианстве. Когда слух об Узорешительнице дошел до римского императора Диоклетиана, он приказал подвергнуть ее мукам. Однако, когда языческий жрец к ней прикоснулся, то моментально ослеп. После этого ее приказали сжечь заживо. Святая умерла, но тело ее не сгорело и никак не изменилось.