Водительские права перестанут продлевать автоматически: подробности

В РФ с 1 января перестанут автопродлевать водительские права.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в России прекратят автоматически продлевать водительские права. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале российского правительства.

Изначально эта мера была временной, однако теперь все возвращается к прежним правилам. Если же срок действия водительских прав истек, россиянам придется менять документы самостоятельно. Для этого потребуется обязательно предоставить медицинскую справку.

В то же время, если срок прав истекает до конца 2025 года, ими можно пользоваться еще три года.

Ранее KP.RU информировал, что в Министерстве внутренних дел предложили ввести в России возможность сдавать на права без обязательного предоставления медсправки. Это будет работать только при условии, что медицинский документ уже зарегистрирован в единой государственной системе здравоохранения.

О других новых законах в 2026 году читайте в статье.