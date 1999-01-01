Россиянам рассказали о росте МРОТ с 1 января 2026 года: о какой сумме идет речь

Россиянам рассказали об изменении МРОТ с января 2026 года. С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 20,7% — с 22 440 до 27 093 рублей. Региональные МРОТ могут быть выше.
Напомним, предприятия обязаны платить работникам, трудящимся полный рабочий день, никак не меньше МРОТ. Повышение МРОТ также увеличивает социальные выплаты: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и больничный.
Ранее KP.RU вместе с экспертами рассказывал, как размер МРОТ влияет на различные выплаты населению.
С 1 января вырастет еще один важный экономический показатель. Федеральный прожиточный минимум увеличится на 6,8% до 18 939 рублей на душу населения. В некоторых регионах, таких как Москва (25 342 рубля), Санкт-Петербург (20 644 рубля) и Чукотка (49 431 рубль), установлен более высокий прожиточный минимум.
Размер прожиточного минимума в регионах устанавливают местные власти с учетом рекомендаций специальных комиссий по социально-трудовой сфере.
О других нововведениях в законах и выплатах в 2026 году читайте в статье.