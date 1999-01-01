В России начался эксперимент с оплачиваемым больничным для самозанятых: как это будет работать

В стране с начала января стартует эксперимент по введению оплачиваемого больничного для фрилансеров. Данная категория граждан сможет получать выплаты, если добровольно зарегистрируются в Социальном фонде и будет каждый месяц вносить взносы. После полугода регулярных платежей у самозанятых появится возможность претендовать на оплату больничного.