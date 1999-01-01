В России начался эксперимент с оплачиваемым больничным для самозанятых: как это будет работать

С 1 января 2026 года самозанятые в России получат право брать оплачиваемые больничные. Госдума и президент РФ Владимир Путин ранее утвердили соответствующий закон по выплатам.
В стране с начала января стартует эксперимент по введению оплачиваемого больничного для фрилансеров. Данная категория граждан сможет получать выплаты, если добровольно зарегистрируются в Социальном фонде и будет каждый месяц вносить взносы. После полугода регулярных платежей у самозанятых появится возможность претендовать на оплату больничного.
Это нововведение будет работать вплоть до конца 2028 года.
Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин утвердил закон, касающийся самозанятых. Согласно документу, теперь работающим во фрилансе родителям, предоставляется возможность получать пособия по декрету. Известно, что размер выплат будет напрямую зависеть от стажа, страховой суммы и срока внесения взносов.
О других новшествах в 2026 году читайте в статье.