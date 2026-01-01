Календарь на 1 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

1 января в России и в мире отмечают Новый год. В нашей стране в праздники принято навещать родных, обмениваться подарками, кататься на «ватрушках» и шутить про прошлогодний хлеб. Православные христиане сегодня вспоминают преподобного Илию Печерского, прототипа былинного богатыря Ильи Муромца. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 1 января.
* ~Новый год~
Отмечать Новый год 1 января в России начали по указу Петра I в 1700 году. До этого на Руси начало года (новолетие) зависело от земледельческого календаря: его праздновали 1 марта, а затем — 1 сентября.
Российский Новый год вобрал в себя элементы светской европейской культуры и народных традиций, став семейным праздником. Сегодня его сложно представить без нарядной елки, обильного стола и боя курантов.
* ~Международный день похмелья~
«Пить надо меньше! Надо меньше пить!» — восклицал Женя Лукашин в любимом новогоднем фильме россиян «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако следовать этому совету получается не у всех, и утро 1 января для многих начинается с борьбы с последствиями застолья.
Считается, что идея этой несерьезной даты родилась как маркетинговый ход: одна из английских компаний якобы запустила 1 января рекламу своего антипохмельного средства. Как бы то ни было, день нашел отклик во многих странах, где применяют свои народные рецепты «спасения». В России традиционно пьют огуречный или капустный рассол, травяной чай или… пиво. Итальянцы часто полагаются на крепкий кофе, а в Германии популярна комбинация из селедки с солеными огурцами.
* ~Всемирный день мира~
С 1968 года по инициативе Римско-католической церкви 1 января отмечается Всемирный день мира. В этот день верующие молятся о прекращении войн и ниспослании спокойствия. Девиз дня: «Прости, и ты обретешь мир». Помимо религиозных церемоний, проходят общественные акции, которые привлекают внимание к страшным последствиям вооруженных конфликтов и напоминают о важности диалога.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 января в других странах.
Триумф революции — Куба. В этот государственный праздник кубинцы вспоминают события революции 1959 года, когда войска во главе с Фиделем Кастро вошли в столицу страны Гавану, положив конец диктатуре Фульхенсио Батисты. Событие определило дальнейший путь Кубы, а Кастро вошел в историю как одна из самых знаковых политических фигур XX века.
День независимости — Гаити. 1 января 1804 года в результате восстания гаитяне образовали независимое государство, освободившись от колониального господства Франции. С тех пор эту дату отмечают как День независимости. Празднование включает парады, карнавальные шествия и танцы.
Религиозные праздники 1 января.
День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского.
Преподобный Илия Печерский — воин и монах, служивший, по преданию, во времена князя Владимира Мономаха. Согласно легенде, от рождения он был немощен и не мог ходить. После того как неизвестные странники напоили его водой, он встал на ноги и ощутил в себе богатырскую мощь.
Во многих старинных источниках говорится о том, что преподобный Илия — это известный русский былинный богатырь Илья Муромец. Впервые об этом упоминается в 1594 году в записках австрийского дворянина Эриха Лясоты, посетившего Киев.
В конце 1980-х годов была проведена антропологическая экспертиза, которая подтвердила обстоятельства жизни святого — от детского заболевания позвоночника, в результате чего он не мог двигаться, до тяжелых ранений, полученных в битвах.
* День памяти святого мученика Вонифатия Тарсийского.
Святой Вонифатий жил в Риме в конце III века, в период жестоких гонений на христиан. Известно, что он был управляющим имения знатной римлянки Аглаиды, вел греховную жизнь, но тяготился этим. Когда он оказался в Малой Азии, то стал свидетелем преследования и пыток христиан. Вонифатий так проникся их мужеством, что открыто объявил себя христианином. За это его подвергли жестоким истязаниям и обезглавили. Тело святого доставили в Рим, где Аглаида построила в его честь храм и посвятила остаток жизни молитве и милосердию.
Святой Вонифатий почитается в православной традиции как небесный покровитель всех, кто стремится избавиться от греховных страстей, особенно от недуга пьянства. Не случайно память святого приходится на 1 января, следующий за новогодними излишествами день. Это своеобразное напоминание о возможности начать трезвую жизнь с нового года, опираясь на помощь свыше.
* Торжество Пресвятой Богородицы у католиков.
Это один из главных праздников в Католической церкви, посвященный Деве Марии. Он отмечается 1 января и завершает Октаву Рождества Христова. Само название «торжество» указывает на высший ранг события в литургическом календаре.
Высокий статус празднования связан с событием 431 года, когда на III Вселенском (Эфесском) соборе отцы церкви осудили учение архиепископа Константинопольского Нестория, считавшего, что Мария родила человека Иисуса. Церковь провозгласила догмат о Пресвятой Деве Марии как о Матери Бога, поскольку в Иисусе Христе нераздельно соединены божественная и человеческая природа.
Народные праздники и приметы 1 января.
На Руси церковь чтила память преподобного Илии Муромца, Печерского. В народном сознании его образ был прочно связан с могучим богатырем, героем былин. Во многих губерниях верили, что Илья Муромец ездит по небу «на шести конях», и поэтому раздаются раскаты грома. Святому молились о защите дома, благополучии, крепости духа. Илию просили и о сохранении скота. В праздник домашним животным старались дать лучший корм, чтобы они были здоровы весь год.
В этот день было принято гадать. Брали 12 луковиц, по числу месяцев в году, срезали у них верхушки и сыпали сверху соль. Если за ночь соль на луковице становилась влажной, то месяц будет дождливым и сырым. Сухая соль сулила хорошую погоду в этом месяце.
* Приметы.
Морозный и ясный день — к богатому урожаю хлеба и грибов.
Метель и сильный ветер предвещают неурожайный год и проблемы в хозяйстве.
Снегопад или иней обещают добрый урожай ржи и овса.
Звездная ночь — к хорошему урожаю гороха и чечевицы.
Какие исторические события произошли 1 января.
* 45 год до н. э. — по указу Юлия Цезаря в Римской республике введен юлианский календарь.
* 1622 год — папская канцелярия приняла решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).
* 1969 год — состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!».
* 1999 год — в 11 странах Европейского союза была введена единая валюта — евро (сначала только в безналичном обороте), что стало одним из важнейших шагов европейской интеграции.
Дни рождения и юбилеи 1 января.
* В 1863 году родился Пьер де Кубертен — французский общественный деятель, инициатор возрождения современных Олимпийских игр и основатель Международного олимпийского комитета (МОК).
Кто отмечает день рождения 1 января.
* 88 лет исполняется Фрэнку Ланджелле — американскому актеру театра и кино, лауреату премии «Тони», известному по ролям в фильмах «Дракула» и «Фрост против Никсона».
* 86 лет исполняется Мишель Мерсье — французской актрисе кино и телевидения. Мировую известность ей принесла роль Анжелики в одноименном сериале 1964—1968 годов.
* 65 лет исполняется Сергею Глазьеву — российскому экономисту и политику, доктору экономических наук.