Календарь на 1 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой Вонифатий жил в Риме в конце III века, в период жестоких гонений на христиан. Известно, что он был управляющим имения знатной римлянки Аглаиды, вел греховную жизнь, но тяготился этим. Когда он оказался в Малой Азии, то стал свидетелем преследования и пыток христиан. Вонифатий так проникся их мужеством, что открыто объявил себя христианином. За это его подвергли жестоким истязаниям и обезглавили. Тело святого доставили в Рим, где Аглаида построила в его честь храм и посвятила остаток жизни молитве и милосердию.