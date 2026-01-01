Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6 процента

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции. Так, индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей», — сообщил Минтруд, комментируя федеральный бюджет Социального фонда России на 2026 год.