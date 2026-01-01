Новые меры поддержки для матерей-героинь вступят в силу 1 января

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новые льготы для женщин, которые были удостоены звания «Мать-героиня», вступят в силу с 1 января 2026 года, эти меры гарантируют ежемесячную выплату в размере 72 403,79 рубля, а также доплату в размере 36 500 рублей к пенсии, свидетельствуют соответствующие законы.