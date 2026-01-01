Британцев обидели в новогоднюю ночь: Королевские парки Лондона закрыли до утра

Лондонцы возмущены тем, что в новогоднюю ночь не смогут полюбоваться фейерверками, гуляя по королевским паркам британской столицы. Парки закрыты на новогоднюю ночь, это связано с экономией на полицейской охране.
Ранее из соображений экономии было упразднено подразделение лондонской полиции, отвечающее за охрану порядка в королевских парках. В декабре же управление королевскими парками Лондона информировало, что в новогоднюю ночь парки будут закрыты. Полиция также рекомендовала лондонцам в ночь с 31 декабря на 1 января избегать парков и отдать предпочтение «многочисленным официальным мероприятиям».
В комментариях изданию Telegraph жители британской столицы называют нелепым то, что людям запретили появляться в общественных местах, которыми являются парки.
Напомним, в городах Европы начали отказываться от рождественской иллюминации ради экономии средств на оплату электроэнергии, при этом каждый десятый европеец не может позволить себе отапливать свой дом в достаточной мере.
Накануне европейцы устроили затор на границе ради празднования Нового года в Калининграде.