Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британцев обидели в новогоднюю ночь: Королевские парки Лондона закрыли до утра

Telegraf: Королевские парки Лондона закрыли на новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

Лондонцы возмущены тем, что в новогоднюю ночь не смогут полюбоваться фейерверками, гуляя по королевским паркам британской столицы. Парки закрыты на новогоднюю ночь, это связано с экономией на полицейской охране.

Ранее из соображений экономии было упразднено подразделение лондонской полиции, отвечающее за охрану порядка в королевских парках. В декабре же управление королевскими парками Лондона информировало, что в новогоднюю ночь парки будут закрыты. Полиция также рекомендовала лондонцам в ночь с 31 декабря на 1 января избегать парков и отдать предпочтение «многочисленным официальным мероприятиям».

В комментариях изданию Telegraph жители британской столицы называют нелепым то, что людям запретили появляться в общественных местах, которыми являются парки.

Напомним, в городах Европы начали отказываться от рождественской иллюминации ради экономии средств на оплату электроэнергии, при этом каждый десятый европеец не может позволить себе отапливать свой дом в достаточной мере.

Накануне европейцы устроили затор на границе ради празднования Нового года в Калининграде.