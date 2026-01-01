Британцев обидели в новогоднюю ночь: Королевские парки Лондона закрыли до утра

Ранее из соображений экономии было упразднено подразделение лондонской полиции, отвечающее за охрану порядка в королевских парках. В декабре же управление королевскими парками Лондона информировало, что в новогоднюю ночь парки будут закрыты. Полиция также рекомендовала лондонцам в ночь с 31 декабря на 1 января избегать парков и отдать предпочтение «многочисленным официальным мероприятиям».