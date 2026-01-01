Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января

Для дорожно-строительной техники утилизационный сбор с 1 января 2025 года ежегодно индексируется на 15%. При этом на некоторые виды специализированной техники — на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов соответственно.