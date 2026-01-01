Как мы будем жить с 1 января 2026-го: пенсии и соцвыплаты больше, налоги и цены выше, в армию весь год

Новый год принёс с собой не только каникулы и веселье, но и новые законы, которые в некоторых областях сильно изменят жизнь российских граждан. 1 января 2026 года вступил в силу ряд законодательных изменений и нововведений — от круглогодичного призыва в армию до очередной индексации пенсий. Предлагаем вам ознакомиться с перечнем новшеств и узнать, как именно всё это повлияет на нашу с вами жизнь.
Главные изменения с 1 января 2026: краткий обзор.
2026 год начался с повышения МРОТ и прожиточного минимума. Также выросли пенсии и другие социальные выплаты. Самым же известным изменением стало повышение НДС с 20 до 22 процентов. Помимо этого отменили мораторий на штрафы для застройщиков, не успевших сдать жильё, а ещё упростили выделение долей детям при покупке жилья с материнским капиталом. Далее рассмотрим всё более подробно и узнаем, что ещё приготовил нам январь 2026 года.
Повышение МРОТ.
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырос — теперь он составляет 27 093 рубля в месяц. Настоящий уровень МРОТ установлен на уровне 48% медианной зарплаты прошлого, 2025 года Федеральным законом № 429 от 28.11.2025.
Для граждан это означает, что меньше этой суммы работодатели при полной занятости платить им не смогут. Также МРОТ напрямую влияет на расчёт больничных, декретных и ряд социальных выплат.
Повышение прожиточного минимума.
Вместе с МРОТ 1 января вырос и прожиточный минимум. Так, теперь его федеральный уровень составляет 18 939 рублей. Для трудоспособного населения он выше — 20 644 рубля, для детей и пенсионеров немного ниже — 18 371 и 16 288 рублей соответственно. На региональном уровне власти могут устанавливать свои значения, главное, они не должны быть ниже федерального показателя.
Пенсии: на сколько повысят и кому.
Традиционно год также начался с индексации пенсий. С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости выросли на 7,6%, что выше уровня инфляции на конец 2025 года. Таким образом, выплаты достигли 27 тысяч рублей.
Единое пособие.
1 января изменилось и главное правило назначения единого пособия. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1928 от 28 ноября 2025 года, планка минимального дохода повышается вдвое — до восьми МРОТ. То есть теперь для назначения пособия каждому родителю нужно иметь доход не меньше 216 744 ₽ за расчётный период, который составляет 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до подачи заявления, либо уважительную причину для его отсутствия.
Налоговая выплата семьям.
С 1 января 2026 года в России вводится новая мера поддержки семей с детьми — семейная налоговая выплата, или, как её ещё называют, «налоговый кешбэк».
Это не фиксированная сумма, а возврат части ранее уплаченного НДФЛ. То есть родители на протяжении года уплачивают налог на доход по стандартной ставке 13%, а потом ФНС пересчитывает его и применяет ставку в 6%, а разницу между суммами возвращает семье. Чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, необходимо соответствовать нескольким критериям:
родители работают официально и платят налоги в России;в семье двое и больше детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно);нет долгов по алиментам;средний доход на одного члена семьи за прошлый год ниже полутора прожиточного минимума в регионе.
Подать заявление можно будет с 1 мая по 1 октября на «Госуслугах» или в МФЦ, а также непосредственно в отделении Социального фонда России.
Налоги в 2026 году.
Налоговое законодательство тоже претерпело изменения в этом году. Как вы все и так уже знаете, с 1 января налог на добавленную стоимость был увеличен до 22%. Новая ставка закреплена Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 426.
И хотя для некоторых категорий товаров льготная ставка в 10% сохранилась (продукты питания, детские товары и медикаменты), на подавляющее количество товаров и услуг теперь действуют 22%-ный НДС, а значит, в скором времени стоит ожидать некоторого повышения цен на товары.
Индивидуальный инвестиционный счёт.
Не все знают, но ещё с 2015 года россияне могут открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — особый брокерский счёт с налоговыми льготами, который позволяет выгодно копить на крупные покупки и при этом пользоваться льготами от государства. Существует три типа такого счёта, каждый с определёнными особенностями.
Так вот, с 1 января 2026 года ИИС-3 (третий тип) теперь ещё и страхуется аналогично банковскому страхованию вкладов, на сумму до 1,4 млн рублей. То есть, если брокер или управляющая компания обанкротится, инвесторы смогут вернуть застрахованные средства.
Маткапитал.
С 1 января 2026 года больше не требуется согласие банка при выделении долей при покупке недвижимости в ипотеку с использованием маткапитала. Это упростит оформление собственности и в дальнейшем облегчит процесс продажи ипотечного жилья.
Больничный для самозанятых.
С 1 января 2026 года самозанятый может уйти на оплачиваемый больничный, если он заболеет сам или нужен будет уход за больным родственником. Для этого необходимо делать ежемесячные взносы по социальному страхованию — 1344 или 1920 рублей. От выбранного варианта платежа зависит, на основании какой страховой суммы будет рассчитываться его пособие — 35 или 50 тысяч рублей соответственно.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.
Отмена моратория для застройщиков.
Ещё одним немаловажным изменением стала отмена моратория на штрафы для застройщиков. Теперь, если строительная компания не вводит в установленный срок жильё, её ждёт штраф.
И хотя закон не направлен на обычных граждан, в какой-то мере он их тоже коснётся. Как минимум поможет поторопить застройщиков ввести объекты в эксплуатацию, что будет плюсом для покупателей.
Призыв на срочную службу в армию с сегодняшнего дня теперь проходит круглый год — с 1 января по 31 декабря. В течение всего года призывников будут вызывать на медосвидетельствование, заседания призывной комиссии и другие мероприятия, связанные с призывом. Отправка же к месту службы будет происходить, как и раньше, весной-летом, в период с 1 апреля по 15 июля, и осенью-зимой — с 1 октября по 31 декабря.
Где проверить закон: официальные источники для граждан.
Проверить, вступил тот или иной закон в силу или нет, а также более подробно ознакомиться с его нюансами, можно на нескольких проверенных официальных ресурсах:
pravo.gov.ru — официальный интернет-портал правовой информации. Здесь размещены тексты федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ.
pravo.minjust.ru — портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации». На сайте есть база данных действующих правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.
regulation.gov.ru — федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Ресурс позволяет гражданам знакомиться с новыми законопроектами и изменениями в нормативно-правовых актах, а также принимать участие в их обсуждении, вносить предложения.