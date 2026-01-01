Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне с 2026 года смогут ставить в паспорте новую отметку

Россияне смогут по желанию ставить в паспорте отметку о записи в ИД ЕРН.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россияне с 1 января 2026 года по желанию смогут ставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра сведений о населении, которая поможет дистанционно и безопасно подтверждать личность и данные, сообщается в приказе ФНС России.

«Утвердить Порядок проставления в паспорте гражданина Российской Федерации по его желанию отметки о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, сформированной в отношении гражданина Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу… Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2026», — говорится в документе.

Согласно приложению к приказу, отметка будет ставиться в паспорт в виде штампа налогового органа.