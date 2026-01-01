Россияне с 2026 года смогут ставить в паспорте новую отметку

«Утвердить Порядок проставления в паспорте гражданина Российской Федерации по его желанию отметки о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, сформированной в отношении гражданина Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу… Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2026», — говорится в документе.