Почему 1 января нельзя выносить мусор и какие ещё запреты стоит соблюдать в первый день года

Пусть первый день года и правда задаёт тон последующим месяцам, но главное — как мы сами входим в этот новый цикл. Традиции и приметы помогают настроиться на нужную волну, почувствовать поддержку времени и символическую чистоту начала. 1 января — удобный момент сделать паузу, отпустить старое и позволить себе чуть больше мягкости и заботы. Делайте то, что наполняет, избегайте лишней суеты, оставляйте место для радости — и тогда год сам подстроится под ваше внутреннее движение. А удача, как говорят в народе, всегда идёт туда, где её ждут. А ранее Life.ru рассказывал, что на Рождество 2026 впервые за 20 тысяч лет три планеты выстроятся в линию.