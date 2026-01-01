Почему 1 января нельзя выносить мусор и какие ещё запреты стоит соблюдать в первый день года

Представьте: бой курантов отзвенел, стол ломится от вкусностей, а в углу настойчиво напоминает о себе переполненное мусорное ведро. Рука сама так и тянется вынести пакет и начать год с чистоты. Стоп! Согласно поверьям, так можно вынести из дома не только отходы, но и удачу и благополучие. Life.ru рассказывает, какие народные приметы и обряды 1 января помогут привлечь удачу, счастье и благополучие, а чего делать категорически нельзя.
Выносить мусор из дома.
Считается, что в новогоднюю ночь в дом приходит не только Новый год, но и удача, здоровье и благополучие. Вынося мусор, можно символически «вымести» всё хорошее за порог вместе с достатком, семейным ладом и счастьем.
Ругаться, сквернословить и ссориться.
Первый день года задаёт настроение на весь последующий год. Ссоры, грубые слова и брань 1 января, особенно с упоминанием нечистой силы, по поверьям, притягивают затяжные конфликты и разлад. В старину верили, что злые слова могут «призвать» в дом беду и разорение.
Заниматься тяжёлой и грязной работой.
Ремонт, стирку и генеральную уборку лучше отложить. Существует поверье, что тяжёлый труд в первый день года сулит бесконечную работу без отдыха в течение всего года. Гораздо полезнее посвятить день отдыху, лёгким занятиям и общению с близкими.
Давать и брать деньги в долг.
Финансовые операции 1 января считаются неблагоприятными. Раздача или заимствование денег может привести к тому, что весь год пройдёт в нужде и постоянных долгах. По традиции все долги необходимо закрыть ещё до наступления Нового года.
Отказывать в помощи.
Если в этот день к вам обращаются с просьбой о помощи или милостыне, отказывать не рекомендуется — чёрствость может обернуться собственной бедой в будущем.
Что можно и нужно делать 1 января.
Чтобы новый год сложился удачно, важно не только соблюдать запреты, но и выполнить несколько простых, но наполненных символическим смыслом действий.
Надевать новую или чистую одежду.
Одно из самых распространённых поверий, связанных с привлечением достатка. Желательно с самого утра надеть что-то новое, а в течение дня даже несколько раз сменить наряд — считается, что так человек «программирует» год на обновления, покупки и финансовое благополучие.
Провести день в кругу семьи и в хорошем настроении.
Мир, радость и смех в первый день года считаются залогом гармонии и тёплых отношений в семье на все последующие месяцы. Важно общаться, делиться угощениями, поддерживать душевную атмосферу и избегать любых конфликтов.
Проявлять щедрость и милосердие.
1 января особенно благоприятно помогать нуждающимся и подавать милостыню. Для предпринимателей и продавцов доброй приметой считается сделать уступку или скидку первому покупателю — это сулит успех в делах и прибыль на весь год.
Наблюдать за погодой.
Предки верили, что погода в первый день года способна предсказать будущее. Тёплый день обещает хороший урожай ржи, снегопад — долгую зиму и богатый хлебный год, звёздная ночь — обилие ягод, а ветер — щедрый урожай орехов осенью.
Пусть первый день года и правда задаёт тон последующим месяцам, но главное — как мы сами входим в этот новый цикл. Традиции и приметы помогают настроиться на нужную волну, почувствовать поддержку времени и символическую чистоту начала. 1 января — удобный момент сделать паузу, отпустить старое и позволить себе чуть больше мягкости и заботы. Делайте то, что наполняет, избегайте лишней суеты, оставляйте место для радости — и тогда год сам подстроится под ваше внутреннее движение. А удача, как говорят в народе, всегда идёт туда, где её ждут. А ранее Life.ru рассказывал, что на Рождество 2026 впервые за 20 тысяч лет три планеты выстроятся в линию.
