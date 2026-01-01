В России с 1 января вступают в силу новые дорожные знаки

Согласно документу стандарта, будут введены новые дорожные знаки, в том числе такие, как вертикальный знак «Стоп-линия» — его будут устанавливать там, где по каким-то причинам невозможно поставить горизонтальный знак, «Глухие пешеходы» — будет указывать водителям, что на дороге может быть пешеход с ограничением слуха, «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» — укажет, насколько снизить скорость перед «лежачим полицейским».