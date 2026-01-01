В России с 1 января 2026 года вырастет минимальный размер оплаты труда

В пресс-службе Минтруда отмечали, что увеличение МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян. Кроме того, заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин уточнял, что минимальный размер оплаты труда с 1 января превысит прожиточный минимум на 31,2%. А сам рост составит 20,7% — это 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.