Умерла Жаклин де Риб, легенда мировой моды из Парижа

Напомним, Жаклин де Риб сделала карьеру в журналистике и дизайне, после чего создала собственный модный дом. Новый бренд поддержал Ив Сен-Лоран, клиенткой которого графиня была много лет. Основными потребителями продукции модного дома Жаклин де Риб стали клиенты из Соединённых Штатов.