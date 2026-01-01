Умерла Жаклин де Риб, легенда мировой моды из Парижа

Умерла графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер, которую называли символом французской элегантности и «последней королевой Парижа». Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на помощницу графини Стефани Мули.
Сообщается, что де Риб скончалась во вторник в Швейцарии, ей было 96 лет.
Напомним, Жаклин де Риб сделала карьеру в журналистике и дизайне, после чего создала собственный модный дом. Новый бренд поддержал Ив Сен-Лоран, клиенткой которого графиня была много лет. Основными потребителями продукции модного дома Жаклин де Риб стали клиенты из Соединённых Штатов.
В 1995 году «последняя королева Парижа» закрыла свой модный дом, так как не могла руководить им по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что от онкологического заболевания умерла Татьяна Шлоссберг, американская журналистка, внучка 35-го президента США Джона Кеннеди.
Накануне стало известно, что умерла Брижит Бардо, легендарная французская актриса, певица и секс-символ 1950−1960-х годов. Ей был 91 год. О причинах смерти кинозвезды не сообщалось.
О том, как народная артистка России Вера Валентиновна Алентова умерла, не выдержав горя при прощании с коллегой, читайте здесь на KP.RU.