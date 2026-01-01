Ричмонд
Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда стабилизировалась

Ситуация с задержками рейсов в Калининграде стабилизировалась после непогоды.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 1 янв — РИА Новости. Ситуация с задержками рейсов в аэропорту Калининграда после штормового ветра стабилизировалась, на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу, 12 отменены, следует из данных онлайн — табло аэропорта «Храброво».

Штормовое предупреждение в Калининградской области, объявленное региональным ГУ МЧС 29 и 30 декабря, отменено утром в среду.

По данным онлайн — табло на 22.40 (23.40 мск) 31 декабря, отменено 12 рейсов в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживается один рейс в Казань, на прилет — один рейс из Уфы.

«За последние часы ситуация стабилизировалась: рейсы постепенно возвращаются в график, задержки, возникшие из-за непогоды сокращаются», — говорится в Telegram-канале аэропорта «Храброво».