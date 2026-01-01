Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко пожелала россиянам исполнения желаний в новом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что в 2026 году Россия достойно пройдёт через все испытания.

«Мы ждём Новый 2026 год и верим, что Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, а все наши надежды обязательно осуществятся», — говорится в её поздравлении.

По её словам, для каждого россиянина 2025 год стал уникальным — с личными победами, открытиями и достижениями. Она отметила, что год объединил граждан в реализации национальных проектов, решении социально-экономических задач и стремлении к процветанию страны. Матвиенко подчеркнула, что люди осознают ценность стабильности, общественного согласия, мира и глобальной безопасности, и вместе справлялись с вызовами времени, укрепляя государственность.

Она также заявила, что уходящий год в очередной раз показал — главное богатство России — это её граждане: неравнодушные, ответственные и искренне переживающие за судьбу родины.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем обращении к гражданам сказал, что мощь страны строится на духовных ценностях. Он отметил, что вся история России доказывает — её сила — в верности духовным осн.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше