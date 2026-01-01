Матвиенко пожелала россиянам исполнения желаний в новом году

По её словам, для каждого россиянина 2025 год стал уникальным — с личными победами, открытиями и достижениями. Она отметила, что год объединил граждан в реализации национальных проектов, решении социально-экономических задач и стремлении к процветанию страны. Матвиенко подчеркнула, что люди осознают ценность стабильности, общественного согласия, мира и глобальной безопасности, и вместе справлялись с вызовами времени, укрепляя государственность.