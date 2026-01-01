Матвиенко пожелала россиянам исполнения желаний в новом году

«Мы ждём Новый 2026 год и верим, что Россия с честью и достоинством выдержит все испытания, а все наши надежды обязательно осуществятся», — говорится в её поздравлении.
По её словам, для каждого россиянина 2025 год стал уникальным — с личными победами, открытиями и достижениями. Она отметила, что год объединил граждан в реализации национальных проектов, решении социально-экономических задач и стремлении к процветанию страны. Матвиенко подчеркнула, что люди осознают ценность стабильности, общественного согласия, мира и глобальной безопасности, и вместе справлялись с вызовами времени, укрепляя государственность.
Она также заявила, что уходящий год в очередной раз показал — главное богатство России — это её граждане: неравнодушные, ответственные и искренне переживающие за судьбу родины.
Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем обращении к гражданам сказал, что мощь страны строится на духовных ценностях. Он отметил, что вся история России доказывает — её сила — в верности духовным осн.
