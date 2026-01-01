Было весело. Что делать, если арендатор на праздниках испортил имущество в съёмной квартире

— В моей практике был случай, когда жильцы в Новый год затопили соседей, забыв выключить воду. Как только они получили претензию от соседей, то просто сбежали. Компенсировать ущерб пришлось хозяину квартиры. Чтобы избежать таких ситуаций, обязательно нужно заключать договор найма жилого помещения. Там нужно прописать всю ответственность и наймодателя, и нанимателя. Иначе даже через суд взыскать с жильцов компенсацию ущерба может оказаться невозможным. Не спасёт и обеспечительный платёж. Да, он останется хозяину, но, как правило, сумму ущерба не компенсирует. Поэтому очень важно не только тщательно подбирать жильцов, но и грамотно составлять договор найма, — рассказала юрист Елена Кузнецова.