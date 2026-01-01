Было весело. Что делать, если арендатор на праздниках испортил имущество в съёмной квартире

Как оценить и компенсировать ущерб после праздника в съёмной квартире.
После новогодних праздников многие хозяева съёмных квартир сталкиваются с сюрпризами. Ситуация, когда жильцы пригласили гостей и хорошо погуляли на праздниках, не редкость. В результате на диване оказываются пятна от оливье, на ковре — разводы от селёдки под шубой, а на шторах — дырки от бенгальских огней. И это в лучшем случае. Нередко праздничное веселье заканчивается сломанной мебелью, испорченной сантехникой, а то и полным погромом в квартире.
— В моей практике был случай, когда жильцы в Новый год затопили соседей, забыв выключить воду. Как только они получили претензию от соседей, то просто сбежали. Компенсировать ущерб пришлось хозяину квартиры. Чтобы избежать таких ситуаций, обязательно нужно заключать договор найма жилого помещения. Там нужно прописать всю ответственность и наймодателя, и нанимателя. Иначе даже через суд взыскать с жильцов компенсацию ущерба может оказаться невозможным. Не спасёт и обеспечительный платёж. Да, он останется хозяину, но, как правило, сумму ущерба не компенсирует. Поэтому очень важно не только тщательно подбирать жильцов, но и грамотно составлять договор найма, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
В договоре может быть закреплено требование о внесении обеспечительного платежа. Его ещё называют залогом и депозитом. Если сумма ущерба окажется выше депозита, а арендатор откажется компенсировать убытки, то можно обратиться в мировой суд. Для этого понадобятся договор найма, акты приёма-передачи (на момент въезда и выезда), подтверждающие материалы (фото, видео), а также расчёт стоимости ущерба.
В договоре необходимо указать перечень имущества и в каком состоянии оно было передано нанимателю. Имеет смысл сделать приложениями список фотографий. Если перечня нет, доказать что-то будет очень сложно.
— Отказ арендатора оплачивать ущерб — самая обычная ситуация. Бывает, что квартиросъёмщик просто выбрасывает какую-то мебель или ненужные ему вещи из квартиры. Чтобы получить компенсацию, нужно сделать фотофиксацию. Можно вызвать нотариуса, который сделает нотариальный осмотр повреждённого имущества. Затем нужно указать все повреждения в акте приёма квартиры. После чего нужно обратиться к специалисту, который оценит ущерб и выдаст заключение о стоимости ремонта, — добавила Елена Кузнецова.
После этого стоит составить претензию, вручить её арендатору или отправить по почте. Если жилец не отреагировал на письмо или отказался компенсировать ущерб, то можно идти в суд.
Когда не удастся получить компенсацию за причинённый ущерб.
Если арендатор согласен на компенсацию, то нужно заключить письменное соглашение, в котором будут прописаны условия выплаты — полная сумма ущерба или рассрочка. Ущерб может устранить своими силами и сам наниматель.
— Стоит учесть, что арендатор не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате форс-мажорных обстоятельств. К ним относятся природные катастрофы или чрезвычайные ситуации. Также нужно иметь в виду, что бывают ситуации, когда и выигранное в суде дело не приводит к получению реальной компенсации. Допустим, ответчик банкрот, или иностранец, уехавший за пределы РФ, или человек без официального дохода. В этих случаях взыскать деньги будет очень сложно даже по решению суда, — добавила Елена Кузнецова.